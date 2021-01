Vos vêtements sont-ils responsables ? Pour le savoir, scannez leurs codes-barres.

A vos smartphones ! Si de nombreux consommateurs sont friands des applications qui permettent de savoir si un cosmétique est bon pour l'environnement et leur peau, il n'existait jusqu'alors pas de version similaire pour l'habillement et les produits textiles. Il demeure pourtant aujourd'hui compliqué pour les consommateurs d'avoir accès à la provenance des matières premières en jetant un simple coup d’œil à l'étiquette du vêtement puisque seule sa composition doit obligatoirement y figurer.

L'application Clear Fashion s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité très attendue par les consommateurs, le scan des codes-barres. Il est désormais possible de connaître l'histoire, et l'impact environnemental et humain des vêtements que vous souhaitez acheter en scannant simplement l'étiquette.

Les codes-barres comme indices d'un vestiaire plus "transparent"

L'application Clear Fashion, qui analyse déjà les engagements de près de 100 marques selon quatre catégories (environnement, animaux, humains, et santé), annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle fonctionnalité, et non des moindres, le scan des codes-barres.

Il vous suffira désormais de scanner le code-barre du vêtement souhaité pour en découvrir l'histoire de A à Z et connaître son impact sur l'environnement, les travailleurs, la santé et les animaux.

Face à la demande grandissante des consommateurs de s'habiller plus responsable, nombreuses sont les marques et grands groupes qui ont déjà mis en place de nouvelles solutions pour améliorer l'information à destination de leurs clients, comme le QR code, qui permet de découvrir en vidéo les coulisses de la fabrication de certains vêtements. Des avancées positives pour les consommateurs mais qui se limitent à quelques marques et ne permettent pas d'avoir accès aux informations d'une offre diversifiée et complète.

A l'international, des applications comme Good On You, la plus connue, permettent également d'obtenir des informations sur l'impact sur l'environnement, le bien-être animal et les conditions de travail de vêtements de milliers de griffes, mais sans possibilité de scanner le code-barre en quelques secondes seulement. Celle qui ressemblerait le plus à Clear Fashion serait sans doute Shop Ethical! en Australie, qui propose cette fonctionnalité, avec plus de 70.000 codes-barres à scanner.