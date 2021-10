Voler plus vert, ce sera plus cher

Le transport aérien va-t-il redevenir la chasse gardée des plus riches ? Les investissements colossaux nécessaires à la décarbonation risquent en tout cas de faire augmenter le prix des billets .

Il s'agit d'investir dans des appareils dernier cri, plus économes que les flottes actuelles ou fonctionnant avec des énergies nouvelles comme l'hydrogène, qu'Airbus espère voir aboutir en série en 2035.

Il faut aussi créer une filière de carburants durables pour l'aviation (sustainable aviation fuels, SAF), dont l'UE va rendre l'utilisation obligatoire dans des proportions croissantes.

Le carburant représente actuellement entre 20% et 30% des coûts des compagnies aériennes. Or, les SAF sont "en l'état, trois fois plus chers pour (ceux utilisant) les huiles usagées, cinq fois pour la biomasse, cinq à dix fois pour les carburants de synthèse", a expliqué le ministre français délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, pour qui il faut avant tout "massifier la production pour faire baisser les prix".

Engagé dans les SAF, le patron de TotalEnergies Patrick Pouyanné avait prévenu avant l'été : croire que "cette énergie sera au même coût, c'est un Graal, on en est loin". Pour lui, "il faudra bien que la transition énergétique et écologique soit financée pas seulement par les compagnies aériennes ou les énergéticiens mais aussi par l'ensemble de la chaîne, y compris les clients".