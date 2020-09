Voici pourquoi le petit pois est l'ingrédient du futur.

Si cette nouveauté peut surprendre, elle est pourtant loin d'être la première à recourir aux pois dans le but de préserver l'environnement. L'ingrédient est utilisé aussi bien au rayon végane... que dans le vin.

De même, on a besoin de moins d'eau pour faire pousser des petits pois; la plante peut donc mieux faire face aux épisodes de sécheresse. Qui plus est, le petit pois contenant davantage de protéines que le blé, sa culture peut faire double emploi : produire du gin et nourrir le bétail.

La protéine de pois, l'ingrédient de demain

Plus que le petit pois en lui-même, c'est la protéine qu'il contient qui fait saliver l'industrie agroalimentaire. L'exemple phare à succès, c'est bien sûr le steak sans viande lancé par la start-up américaine Beyond Meat, qui a conquis les plus grandes chaînes de fast-food.

Il ne s'agit pas de petits pois verts que l'on cuisine d'habitude pour la recette traditionnelle des petits pois à la française mais de pois jaunes. Les start-up spécialistes des imitations de produits carnés ont pris l'habitude d'écraser l'ingrédient pour apporter la mâche nécessaire à leur version végane.

Mais, on ne produit pas que des articles végétaux avec le petit pois, on fait aussi du lait. C'est la nouvelle tendance au rayon des boissons végétales, après le lait d'amande, le lait de riz ou le lait de noisettes.

La recette est déjà vendue au Royaume-Uni, chez les géants de la distribution que sont Whole Foods Market et Sainsbury's. A ceux qui imaginent déjà un lait tout vert, sachez que cette nouveauté n'a rien de semblable à la couleur fétiche de Hulk. La teinte du lait de pois se situe entre le blanc et le crème.