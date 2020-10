Voici les nouveaux mobiliers urbains qui vont rendre l'air plus respirable dans nos villes

A Toulouse, une start-up expérimente depuis la mi-septembre une nouvelle génération d'épurateur d'air qui permet de lutter contre la pollution. Cette structure futuriste intègre des micro-algues qui dévorent le CO2 comme le font des plantes et rejettent de l'air pur. Kyanos Biotechnologies estime que ce purificateur d'air de cinq mètres de haut pourrait "recycler" 200.000 m³ d'air chaque année. Concrètement, cet arbre artificiel pourrait capturer autant de carbone que cent vrais arbres. On peut découvrir ce nouvel ovni urbain jusqu'au printemps prochain dans la Ville rose.

Un mur végétal

Ceci est un banc. Ceci est aussi un mur végétal. Baptisé CityTree, vous avez peut-être déjà aperçu ce nouveau mobilier urbain à Londres, à Picadilly Circus, sinon à Amsterdam ou Oslo.

C'est l’œuvre d'une entreprise allemande, baptisée Green City Solutions. Accolé à un banc des plus banals, le mur végétal mesure quatre mètres de haut et se compose de 1.600 pots de mousses et de plantes. Résultat, le mobilier urbain réussit à capter les particules fines et nettoyer l'air autant que 275 arbres réunis. CityTree fonctionne avec un réservoir d'eau de pluie, ce qui permet d'alimenter en permanence les végétaux. Le système d'irrigation est pour sa part alimenté par l'énergie solaire.

Les centres-villes vont retrouver de plus en plus de verdure, comme au Canada où plus de 600 médecins militent pour l'installation de plantes en ville.