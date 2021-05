Vers une promotion massive du vélo dans toute l'Europe

Afin de ne pas partir de zéro, le plan prévoit déjà une dizaine de recommandations générales : création d'une infrastructure cyclable conviviale, développement d'une signalisation routière adaptée, fournir des investissements durables et des mécanismes de financement efficaces, promotion du cyclotourisme...

Les Pays-Bas sont en tête du classement des pays où le vélo est le plus pratiqué, avec plus d'un quart des déplacements effectués à vélo (27%). Des pays comme le Danemark (15%), la Belgique (12%) et l'Allemagne (11%) sont également dans le peloton de tête. Tous affichent des chiffres à la hausse depuis 2020 et la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.