Vers une note environnementale pour les vêtements.

Comme pour les machines à laver

La loi anti-gaspillage promulguée en France ce mardi prévoit la mise en place d'un étiquetage destiné à informer le consommateur sur les caractéristiques environnementales de certains produits et lui permettre de faire des choix éclairés. Le premier secteur à expérimenter la démarche sera celui du textile, un des plus polluants et les plus émetteurs de gaz à effet de serre.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) travaille depuis plusieurs années à l'élaboration de cet affichage pour le textile mais aussi pour les appareils électroniques, l'ameublement, l'alimentaire et l'hôtellerie.

La note de A à E, accompagnée d'un logo représentant une planète bleue, englobe tout le cycle de vie du produit, des matières premières à la fin de vie en passant par la distribution.

Dans le textile, cet affichage est expérimenté par quelques entreprises comme Décathlon et Okaïdi, mais l'idée est désormais de "changer d'échelle".