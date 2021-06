Vers des voitures à hydrogène capables de rouler jusqu’à 1000 km avec une seule charge

La nouvelle Toyota Mirai vient de battre un record du monde d’autonomie pour une voiture de série, en roulant plus de 1000 km avec une seule charge d’hydrogène. Dans quelques années, ce record pourrait devenir la norme pour ce type de véhicule, au moins en ce qui concerne certains modèles "premium".

Le sujet des voitures plus green qui ne fonctionne plus au pétrole sont de plus en plus sur le devant de la scène mais la question de l'écologie dépasse le carburant comme ces voitures fabriquées avec de l'acier "vert" pour une production 100% neutre en carbone.