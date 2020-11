Vers des trottinettes électriques plus intelligentes et respectueuses des piétons.

L'opérateur de trottinettes en libre-service Voi s'attaque au fléau des accidents avec les piétons et souhaite développer une intelligence artificielle capable de détecter leurs mouvements et plus généralement la circulation sur les trottoirs.

Pour cela, il s'allie à la startup Luna et ambitionne de devenir le premier opérateur de trottinettes au monde à offrir une détection des piétons en temps réel, dans la veine de ce que proposent aujourd'hui de nombreux constructeurs automobiles.