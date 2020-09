Végan, mais pas que: une étude sur les meilleurs régimes pour le climat.

Le difficile équilibre pays riches/pays en voie de développement

L'étude avertit que les objectifs de nutrition auront un impact global puisque 49% des pays étudiés n'atteignent pas le niveau recommandé d'apports en protéines, 36% en calories. La mise à niveau peut réduire, et parfois annuler les gains environnementaux d'une modification des régimes alimentaires.

Elle recommande donc une approche pays par pays, les pays développés aux régimes alimentaires riches devant plus modifier leurs habitudes et les autres adapter leur développement.

Concernant les apports alimentaires, c'est sans surprise la viande issue de ruminants qui a la plus forte empreinte carbone: en moyenne et par portion, 316 fois plus que les légumineuses, 125 fois plus que les noix et graines et même 40 fois plus que le soja.