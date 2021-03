Vaut-il mieux acheter ou louer son vélo électrique ?

Face à des prix parfois exorbitants et une recrudescence des vols, n’est-il pas plus intéressant de louer son vélo électrique plutôt que de l’acheter ? Dans les grandes villes, la question se pose de plus en plus, alors que fleurissent des offres de plus en plus compétitives.

2021, c’est définitivement l’année du vélo et, même si après le boum des vélos en 2020, la pénurie guette, le public continue de vouloir utiliser ces deux-roues non polluants. Depuis le début de la crise sanitaire, le vélo électrique a le vent en poupe. Dans les grandes métropoles, les offres de location se multiplient, tant à destination des particuliers que des professionnels.

Certains modèles vont même aussi vite qu’un scooter ou qu’une voiture en ville !