Vaisselle végétale : pas si verte que ça, selon l'UFC-Que Choisir

L'association française a passé pas moins de 57 produits au crible, en collaboration avec trois autres associations de consommateurs européennes. Verdict : 66% des produits étudiés contiennent des substances nocives à la fois pour l'environnement et la santé , notamment des perfluorés.

Assiettes en fibre de palmier, pailles en papier ou en carton, fourchettes en pulpe de canne... Avec l' interdiction progressive de la vaisselle jetable en plastique au sein de l'Union européenne, l'offre de vaisselle végétale s'est rapidement développée. Mais d'après ce nouveau rapport, ces couverts et assiettes ne seraient pas si écolos.

Utilisées pour rendre la vaisselle plus résistante à l'eau et aux graisses, ces substances rendent le compostage de cette vaisselle estampillée "verte" particulièrement complexe car elles peuvent être relâchées dans les sols et polluer l'environnement de manière prolongée.

"Quant au recyclage, s'il est possible pour les produits en papier ou en carton, il n'en est pas de même pour la vaisselle en feuilles de palmier, bambou ou canne à sucre dès lors que les produits sont traités avec un liant hydrophobe, utilisé pour s'assurer qu'ils ne se détrempent pas au contact des aliments", souligne le rapport.