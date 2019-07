Vacances: les initiatives des compagnies aériennes pour compenser leur empreinte carbone

Si les compagnies aériennes vantent leur mérite à acheter des avions toujours plus neufs et moins gourmands en kérosène, elles mettent également en place des projets en faveur de l'environnement .

Lorsqu'ils réservent leur billet d'avion pour Cancun ou l'une des 70 autres destinations desservies par Edelweiss Air (la compagnie long-courrier détenue par Swiss International Air Lines), les passagers ont désormais la possibilité de calculer le bilan carbone de leur déplacement et de compenser les émissions de CO2 en faisant un don équivalent à la fondation MyClimate, qui œuvre pour le climat. Les voyageurs de Lufthansa et de la Swiss pouvaient déjà faire un geste pour la planète mais l'option doit être bientôt intégrée dans le processus de réservation.

Contribuer à des projets de reforestation

De son côté, Air France a mis en place un programme intitulé "Trip and Tree", qui apparaît sous la forme d'une option lorsque l'on réserve auprès de la compagnie tricolore. Où qu'ils aillent, les passagers peuvent participer et choisir l'un des projets de reforestation proposés par l'association A Tree For You. A noter que ce don est éligible à une déduction fiscale à hauteur de 66% dans la limite de 20% de ses revenus imposables.