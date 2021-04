Utiliser des résidus de maïs pour filtrer l'eau ? La méthode est à l'étude.

Purifier l'eau en utilisant les feuilles et les rafles issues de la production de maïs. C'est l'idée originale d'ingénieurs américains qui développent un charbon actif végétal en recyclant les déchets de maïs.

Aux Etats-Unis, le maïs représente une véritable institution. Elle a depuis longtemps conquis le pays, plus grand producteur de maïs au monde, ainsi que le Canada. Mais la culture de cette céréale génère un nombre important de déchets. Après la récolte des grains de maïs, feuilles, tiges et rafles sont en effet laissées à l'abandon. Ces résidus, connus sous le nom de "cannes de maïs", sont le plus souvent brûlés.