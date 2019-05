Utilisé comme attraction touristique, l'éléphanteau Dumbo est mort - © Tous droits réservés

Utilisé comme attraction touristique, l'éléphanteau Dumbo est mort - Brut. - 23/05/2019 En Thaïlande, la mobilisation de l'organisation Moving Animal, qui avait tiré la sonnette d'alarme, n'a pas suffi à sauver l'éléphant. L'animal a été surnommé "Dumbo" par l'association. Dumbo n'aura pas survécu longtemps au traitement qu'on lui infligeait. Unique éléphanteau du zoo de Phuket en Thaïlande, il était contraint de faire des tours, de danser et même de jouer de l'harmonica. L'animal semblait pourtant malade, amaigri et tourmenté par ces conditions de captivité. Récemment, les membres de l'ONG Moving Animal dénonçaient le triste sort de l'animal et ont même lancé une pétition pour qu'il soit libéré. Ils ont réuni pas moins de 220 000 signataires.