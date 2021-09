"Ungardening", "wish-recycling" : connaissez-vous les nouveaux mots écolos ?

Pourriez-vous donner les définitions exactes des termes "slow fashion", "wish-recycling" "solastalgie" ou "morbique" ? Pour guider ses utilisateurs dans la jungle des nouveaux mots associés à l’écologie, l’application Babbel lance un dictionnaire "vert", qui répertorie et décrypte une vingtaine de termes.

"Les langues sont en constante évolution et peuvent elles-mêmes être utilisées pour promouvoir le changement . Cela est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de questions mondiales communes telles que l’environnement", estime Héctor Hernández, gestionnaire du curriculum chez Babbel.

Les mots que nous utilisons ont leur importance : ils sont le reflet des époques que nous vivons et de l’ évolution de nos sociétés . Et quand il s’agit de parler écologie, les termes fleurissent de toute part.

Ce nouvel outil compile une vingtaine de termes directement liés à la protection de la planète, dont certains illustrent les nouveaux modes de vie axés autour de l’écoresponsabilité.

Certains mots sont d’ores et déjà bien intégrés dans le langage universel, tel que la slow fashion, qui consiste à s’habiller plus écolo en achetant moins de vêtements et/ou en privilégiant les pièces fabriquées localement à partir de matières écologiques et respectueuses du bien-être animal.

L’upcycling figure également dans la liste.

Cette pratique, qui constitue l’étape supérieure du recyclage, consiste à redonner peau neuve à un objet usagé.

D’autres mots peut-être moins connus de tous sont également cités. Notamment la solastalgie, terme inventé par le philosophe australien Glenn Albrecht, contraction des termes anglais "solace" (réconfort) et "nostalgia" (nostalgie). Ce mot évoque une profonde détresse liée au constat de la destruction de l’environnement. Ce phénomène est aussi connu sous le terme d’écoanxiété.