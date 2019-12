Une ville du Québec fait du rap pour pousser ses concitoyens à recycler

Alaclair Ensemble - Mets du respect dans ton bac - 09/12/2019 Single « Mets du respect dans ton bac » disponible partout : https://alaclairensemble.bruit.app/metsdurespectdanstonbac Gros respect à la ville de Laval pour ce projet. Cette initiative nous a nous-mêmes fait prendre conscience des matières véritablement recyclables. Maintenant on a le goût de partager l’info avec tout le Bas-Canada. Les pots de yogourt pis les jouets en plastique ça se recycle pas ok !?! Pour plus d’informations : recyclage.laval.ca #metsdurespectdanstonbac -------------- Suivez ALACLAIR ENSEMBLE Facebook : https://www.facebook.com/alaclairensemble/ Instagram : https://www.instagram.com/alaclairensemble/ Écoutez les VIDÉOS d'Alaclair Ensemble : http://bit.ly/2cGVBPa -------------- 7IEME CIEL Abonnez-vous à la chaîne de Disques 7ième Ciel : http://bit.ly/1sq2Y3k Suivez 7ième Ciel Site web : http://www.7iemeciel.ca/ Facebook : http://bit.ly/2vv9QOk Instagram : http://bit.ly/2ivAULX Twitter : http://bit.ly/2wMs95M ---------- CRÉDITS // VIDÉO Collaboration : Alaclair Ensemble, Tam-Tam\TBWA et Ville de Laval Artistes et musique : Alaclair Ensemble Conception, réalisation et montage : Phil Chagnon Directeur photo : Shawn Pavlin Production déléguée : la corp (Jacinthe Robert) Directrice de production : Jacinthe Robert Coordonnatrice de production : Laurence Bélanger Assistant caméra : Christophe Sauvé Chef électro : Harley Francis Chef machiniste : Maxime Langlois Électro/machino : Philippe Boudreault Opérateur steadicam : Kes Tagney Direction artistique/stylisme et costumes : Delsey Rb Assistant DA/stylisme : Patrick Lefrançois Maquilleuse/coiffeuse : Marianne Pelletier Chorégraphe : Rachel Claude Danseurs : Rachel Claude, Rani Dubé, Robert Soare, Tommy Tremblay, Lorena H Tomala et Riddjy Rydox Luzincourt Montage online : la corp et post-moderne Coloriste : John Jouma ---------- PAROLES C’tu moi ou l’rap québ A l’air d’un vrai centre de tri ? Y’a plein d’déchets qui ne devraient pas Être ici T’as mon bac J’ai ton bac J’ai ton bac T’as mon bac Sont fâchées Toutes ces belles matières recyclable souillées Les employés du centre de tri Finissent toutes mouillées Oh my God ! Fait ça comme (il) faut Comme si l’monde te regarde Oh-Ooooooh ! Mets du respect dans ton bac Check c’qui a dans ton bac T’as perdu ton bac ? C’est qui qui a ton bac Watch ton bac ! Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Dans ton bac Fais attention qu’est-ce tu mets ! Tu croyais que c’tait recyclable Mais ça allait aux poubelles Une fois par semaine Les gars d’la ville ont ton back À la base c’tait mère nature Qui a inventé le recyclage Ça l’arrive de partout Ça l’arrive de plein d’places Mélangez donc pas tout Moi j’trouve que c’est Dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé Dégueulasse Ouaaaach! Changer des mauvaise habitudes On dit pas j’suis pas capable Métal - verre - plastique Carton - papier - that’s it Métal - verre - plastique Carton - papier - that’s it Métal - verre - plastique Carton - papier - that’s it Métal - verre - plastique Carton - papier - that’s it Sont fâchées Toutes ces belles matières recyclable souillées Les employés du centre de tri Finissent toutes mouillées Oh my God ! Fait ça comme (il) faut Comme si l’monde te regarde C’est su C’est su Mets du respect dans ton bac Check c’qui a dans ton bac T’as perdu ton bac ? C’est qui qui a ton bac Watch ton bac ! Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Une piste cyclable C’est cyclable plusieurs fois Mais c’est pas ça qu’a veut dire Être recyclable, oh là là ! Pointe du doigt, pierre-ponçable Fais ton smat, fais ton frais ! Penses-y trois fois Avant d’pitcher dans ton bac des jouets désuets C’tu moi ou l’rap québ A l’air d’un vrai centre de tri ? Y’a plein d’déchets qui ne devraient pas Être ici Bleuets flétris, c’est non Pneus d’camion, c’est non Matériaux de construction, c’est non Les couches Qu’elles soient pleines ou non C’est non ÇA PUE !! Sont fâchées Toutes ces belles matières recyclable souillées Les employés du centre de tri Finissent toutes mouillées Oh my God ! Fait ça comme (il) faut Comme si l’monde te regarde Mets du respect dans ton bac Check c’qui a dans ton bac T’as perdu ton bac ? C’est qui qui a ton bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Bac, bac Métal - verre - plastique Carton - papier - that’s it Métal - verre - plastique Carton - papier - that’s it