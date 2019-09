Une vidéo prise dans l'œil de l'ouragan Dorian

Un avion de la National Oceans and Atmospheric Administration (NOAA) a volé directement dans le centre de l’ouragan pour prendre en photo et filmer l’œil de Dorian. Comme on le voit dans le film Twister, le centre paraît paisible et tranquille comparé aux dégâts matériels et humains qu’il laisse sur Terre.

Une photo des US Air Force 'Hurricane Hunters' a été postée sur Twitter, on peut y voir encore mieux le soleil, le ciel bleu et les quelques nuages peu impressionnants qui se massent dans le centre de l’ouragan.

Evidemment, sur terre, les évènements sont moins paisibles puisque Dorian a détruit 13.000 maisons dans les Bahamas et probablement tué 5 personnes. Dorian avait commencé comme une tempête tropicale et est devenu le 2ème plus grand ouragan jamais enregistré dans l’Atlantique. Il s’approche pour l’instant des Etats-Unis et risque de frapper la Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud dont les côtes sont, en ce moment, évacuées.