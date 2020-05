Une tortue rare victime de braconniers met en alerte les défenseurs des animaux

Une espèce recherchée pour sa viande et ses œufs

"Quand on a vu les photos de cette Caouanne, ça a été la surprise pour tout le monde", dit Youssef el Ali. Pour lui, la tortue a été tuée par des braconniers pour sa viande et "peut-être aussi pour la médecine traditionnelle". Ses œufs ont été emportés également, pour être mangés, mais la carapace, "qui se vend de plus en plus difficilement", a été laissée sur place, relève-t-il.

Ces tortues, qui vivent en pleine mer, ont un taux de reproduction très faible. "Elles n’atteignent leur maturité sexuelle que vers 20 ou 30 ans et les femelles ne pondent que tous les deux ou trois ans, et trois ou quatre fois seulement au cours de leur vie. Pour cela, elles retournent sur leur lieu de naissance", dit M. el Ali.