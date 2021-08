Une start-up américaine lutte contre le gaspillage alimentaire en revêtant les végétaux d'une "pelure" invisible

Lutter contre le gaspillage alimentaire en prolongeant la durée de vie des fruits et légumes : c'est le parti pris de la start-up américaine Apeel , qui a récemment levé des fonds d'un montant de 250 milliards de dollars. Fondée en 2012, l'entreprise se démarque par un concept innovant : fabriquer une "pelure" invisible, inodore et sans goût, fabriquée à partir des épluchures, de la pulpe et des graines provenant de fruits et légumes.

Selon le fondateur d'Apeel James Rogers, cette technique garantie 100% naturelle permettrait de retenir l'eau et d'éviter l'oxydation des fruits et légumes, assurant ainsi une durée de vie "deux fois plus longue" aux avocats, pommes ou citrons.

Pour appliquer correctement cette "protection invisible", on peut vaporiser les aliments, les badigeonner ou encore les immerger dans la préparation.

Grâce à cette technique, la société américaine développe des fruits et légumes pour des dizaines de fruits et légumes issus de l'agriculture bio conventionnelle. "Nous travaillons avec des petits agriculteurs indépendants et des producteurs biologiques locaux mais aussi avec les plus grandes marques alimentaires du monde", précise son fondateur.