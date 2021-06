Une pouponnière de millions d'insectes pour protéger les tomates

C'est un élevage intensif plutôt insolite : des millions de punaises et de micro-guêpes grouillent autour de plants de tabacs parfaitement alignés sous une vaste verrière. La coopérative agricole bretonne Savéol bichonne les petits insectes, qui permettront de cultiver fruits et légumes sans recours aux pesticides.

Quelque dix millions de petites punaises vertes macrolophus et 130 millions de micro-guêpes encarsia et eretmocerus sont produites annuellement par la coopérative leader de la tomate en France.

La petite guêpe noire et jaune encarsia pond ses œufs dans les larves d'aleurodes, des petites mouches blanches avides de sève et de plus en plus résistantes aux pesticides, dont elle se nourrit de l'intérieur, provoquant leur mort.

Eretmocerus s'attaque aussi aux mouches blanches mais à un stade un peu plus tardif, tout comme macrolophus, qui mange également des pucerons, des œufs de chenille ou même de petites chenilles.