Une naine brune, nommée "L’accident", intrigue les astronomes

"Cet objet a défié toutes nos attentes", a déclaré Davy Kirkpatrick, astrophysicien à l’IPAC à Caltech et auteur principal d’ une nouvelle étude décrivant "L’accident" , a déclaré dans le communiqué. "Nous nous attendions à ce que des naines brunes aussi anciennes existent, mais nous nous attendions également à ce qu’elles soient incroyablement rares . La chance d’en trouver une si proche du système solaire pourrait être une heureuse coïncidence, ou cela nous dit qu’elles sont plus courantes que nous ne le pensions."

Cette naine brune, "The Accident" (ou WISEA J153429.75-104303.3 de son nom scientifique), a été découverte par Dan Caselden par hasard lors d’une recherche automatisée. Selon la Nasa , cette naine est encore plus étonnante que ces sœurs puisqu’elle ne ressemble pas tout à fait aux autres naines brunes trouvées dans la galaxie.

Les naines brunes, parfois appelées "étoiles ratées", sont des objets cosmiques plus massives que la plupart des planètes (une masse comprise entre 13 et 75 fois la masse de Jupiter) mais pas suffisamment lourdes pour devenir une étoile. "Il se forme comme une étoile. Cependant, il ne gagne jamais assez de masse pour fusionner l’hydrogène en hélium et commencer à brûler quoi que ce soit ", explique Sarah Casewell , astronome à l’Université de Leicester.

Selon sci-news, "L’accident" est située à environ 50 années-lumière de la Terre et tourne à 800.000 km/h, plus vite que toutes les autres naines brunes découvertes à une distance similaire de la Terre. Mais ce n’est pas l’élément qui a le plus surpris les astronomes. En effet, "L’accident" ne suit pas les règles de la luminosité typique observée chez les naines brunes vieillissantes malgré son âge avancé que les scientifiques estiment entre 10 et 13 milliards d’années. Ce qui est au moins le double de l’âge moyen des autres naines brunes connues.

Comme l’explique la Nasa, plus une naine brune vieillit, plus sa luminosité baisse (ce qui paraît logique puisqu’elle brûle son énergie de plus en plus). Cependant, "L’accident" ne suit pas cette règle, elle est froide et sombre sur certaines longueurs d’onde (ce qu’on attend d’une vieille naine brune) mais également très brillante sur d’autres, ce qui ferait penser qu’elle est en fait toute jeune, encore chaude et lumineuse.

Pour mieux comprendre, les astronomes ont tenté de l’observer au travers d’ondes infrarouges mais elle était quasi indétectable ce qui confirme son âge et sa composition froide, sur le déclin.