Une mode toujours plus durable chez H&M avec la nouvelle collection Conscious

Le géant suédois présente sa collection H&M Conscious automne 2019, conçue à partir de matières issues de sources durables et recyclées, renforçant ainsi son engagement pour une mode responsable.

Nombreuses sont les marques et enseignes de prêt-à-porter qui multiplient leurs efforts pour tendre vers une mode responsable. De plus en plus répandue, l'utilisation de matières recyclées est désormais monnaie courante chez H&M, qui propose depuis de nombreuses saisons sa collection Conscious, créée à partir d'une majorité de matériaux recyclés ou ayant moins d'impact sur l'environnement. L'objectif du géant suédois étant de n'utiliser que ce type de matières d'ici 2030.

"Nous voulons utiliser notre taille internationale pour mener le changement vers une mode plus circulaire et durable. La collection H&M Conscious est un bel exemple du chemin parcouru en matière de technologie et d'innovation pour remplacer les matériaux conventionnels par des matériaux recyclés et durables", explique Pascal Brun, Global Sustainability Manager chez H&M.

En détails, la collection Conscious automne 2019 a été conçue à partir de polyester recyclé (fabriqué à partir de bouteilles en plastique PET), de coton biologique et d'un mélange de fibres de lyocell.

Cet engagement pour une mode durable ne se fait pas au détriment du design. La nouvelle collection fait la part belle aux carreaux et aux motifs animaliers, deux tendances phare de la saison, et se décline dans une palette faite de gris, de noir et de rouge orangé. Parmi les pièces fortes figurent un blazer à double boutonnage, une robe en mousseline, un sweat long à capuche ou encore une robe en maille côtelée.

La collection est d'ores et déjà disponible en boutiques et sur l'e-shop de H&M.