Une meute de loups dans la neige filmée en Savoie par un photographe amateur

"C’est rare d’avoir des vidéos où on les voit si bien. Là j’ai eu de la chance, mon piège photo était à deux mètres, explique -t-il. Chaque nuit, ils font le même circuit pour chasser et chercher des proies".

Comme le relaye France3 , c’est un photographe amateur, Franck Pasquali, qui a mis au point un "piège photographique" afin de capturer ces images. Pris la nuit en Savoie, sur les hauteurs de Saint-André, on peut y voir des loups en file indienne se déplaçant dans la neige.

Une vidéo de loups se suivant dans la neige pendant leur séance de chasse fait le tour des réseaux sociaux. Le genre de vidéo qu’on aime voir, surtout après les nombreux témoignages de chasse et les vidéos beaucoup moins agréables de cerfs en fuite.

Habitant à proximité d’une station de ski, Franck Pasquali n’a plus de travail depuis la fermeture des remontées mécaniques. Il utilise alors son temps pour développer des pièges photo (12 dans la région proche) et immortaliser la présence des loups dans la région. Comme décidé par la cour de Justice de l’UE en juin 2020, les loups sont maintenant protégés partout en Europe et ce, même s’ils attaquent certains troupeaux.

Un animal qui fascine le photographe amateur depuis longtemps puisqu’il avait déjà régalé ses amis Facebook de superbes photos prises en mai 2020 près de son village et cette fois, en plein jour. Selon lui, cette meute est bien connue dans la région et il la photographie régulièrement chaque semaine autour du village.

Plus proche de chez nous, dans les Fagnes, c’est Akela qui passionne les amateurs de faune sauvage. Elle aurait d’ailleurs trouvé un compagnon récemment et on attendrait des louveteaux pour cet été !