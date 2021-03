Une météorite rare tombée en Angleterre pourrait contenir des informations sur la formation de la vie

La météorite avait illuminé le ciel du Royaume-Uni et ce seront finalement 300 grammes de roche spatiale extrêmement rare qui seront récoltés à Winchcombe dans le Gloucestershire. Les scientifiques espèrent pouvoir mieux comprendre la formation de notre système solaire et de la Terre grâce à cette trouvaille littéralement tombée du ciel.

Et son aspect unique ne s’arrête pas là. En effet, ces météorites sont également très précieuses car elles n’ont pas eu le temps d’être contaminées par le sol puisqu’elles ont été récupérées très rapidement par les scientifiques. D’après CNN , elles "étaient comparables à des échantillons de roche renvoyés par des missions spatiales, à la fois en qualité et en quantité".

Ce genre de météorite peut contenir des matières organiques et des acides aminés, les ingrédients qui peuvent donner la vie. Pour vous donner une mesure de la rareté de ce type de météorite, un communiqué du Natural History Museum de Londres explique : "Il y a environ 65.000 météorites connues sur Terre. Il n’y avait de témoins visuels que pour 1206 d’entre elles et seules 51 sont des chondrites carbonées . Il s’agit de la première chondrite carbonée connue à avoir été trouvée au Royaume-Uni et de la première météorite récupérée au Royaume-Uni en 30 ans." De plus, cette météorite provient d’un endroit précis dans la ceinture d’astéroïdes, dont seulement 40 des 65.000 météorites sur Terre provient.

La météorite est tombé le 28 février 2021 - © From a video by Ben Stanley, processed by Markus Kempf, the AllSky7 network

Quels secrets pourrait-elle révéler ?

Les météorites sont des morceaux d’astéroïdes ou de comètes qui nous viennent d’âge très reculé, souvent aux environs de 4567 millions d’années.

Dernièrement, les scientifiques font de plus en plus de découvertes incroyables sur la présence d’eau dans l’espace. Il est maintenant établi que la planète Mars a eu des océans et des rivières liquides, que des satellites de géantes comme Jupiter ou Saturne ont des océans souterrains, liquides ou glacés et qu’il est possible que des formes de vie primitives aient vu le jour à un moment sur ces planètes ou satellites.

Dans ce contexte, les scientifiques se demandent donc d’où provient l’origine de la vie et la composition de cette météorite pourrait les éclairer sur ce point qui taraude les chercheurs depuis bien longtemps : la vie est-elle extraterrestre ?

Comme expliqué dans le communiqué, "ce sont les matériaux les plus primitifs et les plus purs du système solaire et ils peuvent fournir des informations uniques sur l’endroit où l’eau et les éléments constitutifs de la vie se sont formés".