Une marque danoise propose un coton-tige lavable et réutilisable.

Le coton-tige lavable et réutilisable LastSwab, conçu par trois designers danois, est disponible à la vente en France depuis décembre 2019. Si l'idée n'est pas nouvelle, elle rappelle que l'utilisation de ces petits objets en plastique génère plus d'un million de tonnes de déchets par an.

1,2 million de tonnes de déchets par an

Depuis le 1er janvier 2020, la vente de cotons-tiges jetables est interdite en France. Les designers danois Nicolas Aagaard, Isabel Aagaard et Kåre Frandsen ont donc lancé LastSwab, un coton-tige lavable et réutilisable doté d'un embout en élastomères thermoplastiques (TPE) et d'une tige en nylon rigide.

Deux modèles sont disponibles: le premier, coiffé d'un embout rembourré, sert à nettoyer les oreilles. Le second, à l'embout plus rigide, a été spécialement imaginé pour les retouches maquillage. Tous les composés du produit sont écologiques, jusqu'à l'étui composé de maïs biodégradable, assurent ses créateurs.

"Lavable, pratique et écologique, il suffit de le passer sous l'eau avec un peu de savon pour un nettoyage rapide et efficace", précisent les designers.

Plusieurs types de cotons-tiges réutilisables sont déjà proposés à la vente, à l'instar de l'oriculi, objet en bambou venu du Japon. LastSwab vient donc compléter la liste des cotons-tiges conçus à partir de matériaux plus respectueux de l'environnement tels que le bois, le papier ou l'inox.

Les bâtonnets ouatés font partie des déchets plastiques les plus fréquemment retrouvés sur les plages et dans les océans. Ils représentent à eux seuls 1,2 million de tonnes de déchets par an. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les micro-plastiques représentent entre 15 et 31% des 9,5 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans les océans.