Une louve grise retrouvée morte après avoir parcouru 12.700 km pour trouver un compagnon

OR-54, c’est le joli nom d’une femelle loup qui avait trois ou quatre ans et qui a été retrouvée morte en Californie. Elle aurait parcouru plus de 12.000 kilomètres à travers l’Oregon, la Californie et le Nevada, pour trouver un compagnon avec qui se reproduire, selon le California Department of Fish and Wildlife (CDFW). Sa mort fait actuellement l’objet d’une enquête par des responsables de l’État de Californie afin de déterminer si l’animal est mort de causes naturelles ou a été tué par un chasseur. La précision du nombre de kilomètres parcourus est due au fait qu’OR-54 était munie d’un collier que des biologistes lui avaient placé en octobre 2017. Son collier radio, qui était utilisé pour la suivre, a cessé de fonctionner en décembre 2019.

Une louve gris retrouvée morte après avoir parcouru 12.700 km pour trouver un compagnon - © Tina Power - Getty Images/iStockphoto

On apprend dans le Time que la louve s’était séparée de son ancienne meute à la recherche d’un compagnon pour se reproduire ou d’une nouvelle meute et qu’elle se déplaçait depuis, sans s’établir à un endroit précis. Une nouveauté en Californie qui a revu les loups sur ses terres en 2011 puisqu’aucun loup ne s’était encore déplacé dans les régions du sud que OR-54 a explorées. Amaroq Weiss, un défenseur des loups de la côte ouest au Center for Biological Diversity, déclare la mort de la louve dévastatrice et ce, quelle qu’en soit la cause. En effet, il s’agit, selon lui, d’un développement tragique dans les premiers stades de la récupération des loups en Californie. Comme son père, le célèbre loup OR-7 venu en Californie il y a des années, OR-54 était une lueur d’espoir qui a montré que les loups peuvent revenir et s’épanouir dans cette région des Etats-Unis.

