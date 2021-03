Une forêt urbaine créée pour nourrir un quartier d'Atlanta.

Un espace vert dans lequel poussent fruits, légumes et autres végétaux, dont la population locale peut disposer gratuitement et à volonté. C'est le principe de cette forêt comestible développée aux États-Unis dans la ville d'Atlanta, capitale de la Géorgie.

Cette ancienne ferme, qui autrefois servait à la culture de noix de pécan, se déploie sur plus de 28.000 m2. On y trouve (entre autres) des champignons, des herbes aromatiques ainsi qu'une grande variété de fruits. L'ensemble de cette zone étant gérée en permaculture, son entretien et la culture de ses végétaux ne nécessitent presque pas d'intervention humaine et aucun usage d'intrants chimiques tels que les pesticides.