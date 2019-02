Une étude américaine souligne la dangerosité du glyphosate

Une vaste méta-analyse a montré que l'exposition au glyphosate (le produit chimique qui n'est autre que l'ingrédient principal du désherbant Roundup de Monsanto) pourrait augmenter le risque de développer certains cancers de plus de 40%.

Cette nouvelle analyse, menée par des chercheurs de l'université de Washington, s'est intéressée aux études sur le glyphosate publiées entre 2001 et 2018, en se concentrant sur les groupes de personnes les plus exposées dans chaque étude et en prenant aussi en compte des preuves glanées suite à des expériences menées en laboratoire sur animaux.

Les résultats montrent que le lien entre le glyphosate et le lymphome serait plus fort que ce que pensaient précédemment les chercheurs: risque accru de 41% de développer la maladie.

"Notre analyse visait à offrir la meilleure réponse possible à la question de savoir si le glyphosate était cancérigène", a noté l'auteur de l'étude Lianne Sheppard. "Après ces recherches, je suis encore plus convaincue qu'il l'est."

Les scientifiques ont noté que des analyses précédentes étaient arrivées à des résultats mitigés et n'arrivaient pas à prouver le risque accru de cancer chez l'homme en lien avec ce produit chimique.

Cependant, les chercheurs ont tenu à ajouter que leurs résultats étayent des méta-analyses précédentes. Et le co-auteur Rachel Shaffer de commenter que "ces recherches offrent l'analyse la plus à jour du glyphosate et de ses liens avec le lymphome non-hodgkinien, incorporant une étude de 2018 menée sur plus de 54.000 personnes travaillant dans l'épandage de pesticides".

"Ces résultats s'alignent avec les évaluations précédentes émanant du Centre international de recherche sur le cancer, qui avait classé le glyphosate comme 'probable produit cancérigène humain' dès 2015." On notera que le CIRC est une agence qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les auteurs de l'analyse ont aussi reconnu que leur analyse montrait un risque accru de lymphome aussi parce qu'ils s'étaient concentrés sur les groupes de personnes les plus exposées à cette substance.

Le glyphosate est le désherbant à "large spectre" le plus utilisé au monde et a été introduit comme désherbant en 1974. Son utilisation par l'industrie agricole a explosé au cours des années 1990 mais il n'est surveillé et pointé du doigt par de nombreuses associations que depuis quelques années du fait de lien établi avec la survenue de cancers chez les personnes les plus exposées à ces produits.

En France, son utilisation par les collectivités dans les espaces ouverts au public est interdite depuis le 1er janvier 2017 et son usage est banni depuis le 1er janvier 2019 pour tous les usages non professionnels, en particulier pour les jardiniers amateurs.

Les chercheurs de l'université de Washington recommandent de mener de plus amples recherches sur le sujet, notamment parce que depuis la moitié des années 2000, une nouvelle pratique agricole a émergé. Elle préconise l'épandage d'herbicides à base de glyphosate peu de temps avant les récoltes, ce qui signifie que les récoltes d'aujourd'hui sont susceptibles d'afficher un plus fort taux de résidus chimiques que celles analysées au cours des études passées en revue par les chercheurs.