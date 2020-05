Une étoile presque aussi vieille que l’Univers découverte dans notre galaxie

Une équipe de scientifiques a trouvé une étoile presque aussi vieille que l’univers. D’après son âge et de son statut, l’étoile en est déjà aux dernières étapes de sa vie et va "bientôt" devenir une supernova, selon IBTimes .

L’étoile que les scientifiques ont découverte a reçu le nom (très scientifique) de SMSS J160540.18 – 144323.1 (appelons-la SMSS pour plus de facilité). Elle se situe dans la Voie lactée (notre galaxie) et à environ 35.000 années-lumière de la Terre .

Selon les chercheurs, SMSS est une étoile géante rouge. Cela signifie qu’elle a déjà atteint la fin de son cycle de vie. A la fin de l’existence de l’étoile, le carburant l’alimentant s’épuisera, provoquant l’effondrement de l’objet stellaire sous le poids de sa propre gravité, une supernova.

Au cours des deux premières périodes de l’Univers, les étoiles étaient principalement constituées d’hydrogène et d’hélium, le gaz protogalactique ne contenait absolument aucun métal. Dans les étoiles les plus grandes, divers métaux tels que le silicium et le fer se sont formés par fusion nucléaire mais en très petites quantités.

Une fois qu’une étoile devient supernova, l’explosion envoie ses éléments à travers l’univers, ce qui en fait les blocs de construction de nouvelles formations d’étoiles. De supernova en supernova (donc sur des très longues périodes de temps), les métaux lourds sont apparus et ont été de plus en plus courants. Donc plus une étoile contient de métaux lourds, plus elle est jeune.