Une espèce de petits crustacés peut fragmenter les microplastiques en quatre jours !

Des nanoplastiques dans le poisson que nous consommons ?

D’après l’étude, étant donné que ces fragments sont suffisamment petits pour passer à travers les membranes cellulaires, ils sont susceptibles d’être plus dommageables pour la faune que les microplastiques. Car ils pourraient s’accumuler dans les animaux et les plantes avec des effets négatifs potentiels encore inconnus.

D’un point de vue ethnocentré, les nanoplastiques pourraient s’accumuler plus haut dans la chaîne alimentaire, y compris potentiellement chez l’homme.

Si on ajoute à ce problème d’intoxication la pêche et son impact destructeur sur la biodiversité marine, il semble urgent de diminuer sa consommation de poisson. En dix ans, la consommation de poisson des Français a déjà chuté de 7%. Le prix est la cause principale. Le poisson reste un produit cher et les consommateurs préfèrent des aliments déjà transformés et faciles à cuisiner comme le saumon fumé ou le thon en boîte.