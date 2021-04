Une équipe de chercheurs a réussi à communiquer avec des plantes

Une équipe de scientifiques dirigée par l’Université technologique de Nanyang, Singapour (NTU Singapour) a développé un dispositif capable de communiquer avec des plantes au travers de signaux électriques.

Les scientifiques savent depuis des décennies que les plantes émettent des signaux électriques pour détecter et réagir à leur environnement. C’est le cas notamment des plantes carnivores qui ont servi pour l’expérience, comme on peut le lire dans l’article publié par les chercheurs dans la revue Nature Electronics. Grâce à des signaux électriques, on a réussi à envoyer des informations aux plantes pour leur faire fermer leurs feuilles, comme si une mouche s’y était posée et qu’elle allait pouvoir manger.

Le défi de l’équipe était de détecter les signaux électriques extrêmement faible des plantes car les surfaces velues, cireuses et irrégulières des plantes rendent difficile de se fixer afin de recevoir le signal, comme l’explique Techexplorist.