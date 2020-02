Une collection en plastique recyclé: la mode s'engage

Recycler pour soutenir le développement

Qu'est-ce que First Mile? Il s'agit d'un réseau qui œuvre pour renforcer les microéconomies à Taïwan, au Honduras, et à Haïti grâce à la récupération de bouteilles en plastique usagées. Une action qui permet de réduire considérablement la pollution et d'encourager la création d'emplois durables.

Une fois recueillies, les bouteilles sont transformées en fibres recyclées par First Mile.

Ce sont ces fibres que l'on retrouve aujourd'hui dans la collection sportswear présentée par Puma, qui précise que les créations sont composées d'au moins 83% de fibres écoresponsables.

"Bien que l'un des principaux atouts de ce partenariat entre PUMA et First Mile soit d'avoir un impact social sur les populations dans le besoin, le programme a d'ores et déjà permis d'éviter l'enfouissement et le rejet dans les océans de plus 40 tonnes de déchets en plastique, rien que pour les articles fabriqués pour 2020. Soit environ 1.980.286 bouteilles en plastique réutilisées", souligne Stefan Seidel, directeur RSE chez Puma.

La collection est à découvrir dans les boutiques Puma, dans une sélection de magasins à travers le monde et en ligne sur Puma.com.