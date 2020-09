Une carte vous permet de trouver votre ville sur Terre il y a des centaines de millions d'années

Un paléontologue californien a créé une carte interactive qui permet aux gens de voir comment leur ville s’est déplacée sur 750 millions d’années de dérive des continents.

Ian Webster, 30 ans, a construit la carte pour permettre aux utilisateurs de visualiser l’évolution de la planète Terre depuis 750 millions d’années et de géolocaliser des villes aux différentes phases de mouvements de plaques terrestres. Par exemple, vous pouvez voir où se trouvait New York sur le supercontinent Pangea.

La carte en ligne propose une gamme d’outils qui permettent également d’en savoir plus sur la Terre, comme l’endroit où vivaient les premiers reptiles ou quand la première fleur a fleuri.

"Cela montre que notre environnement est dynamique et peut changer", a déclaré Webster à CNN.

"L’histoire de la Terre est plus longue que nous ne pouvons le concevoir, et l’arrangement actuel de la tectonique des plaques et des continents est un hasard du temps. Ce sera très différent dans le futur et la Terre pourrait nous survivre tous. J’ai construit moi-même la visualisation interactive du globe et l’intégration du géocodage et des GPates afin que les gens puissent se connecter à leur propre emplacement."

Lors de la recherche d’un emplacement sur la carte, le globe rotatif 3D indiquera où sur Terre cette zone était située il y a des millions d’années. La carte montrera même aux utilisateurs quels dinosaures vivaient à proximité de la zone. La carte illustre des données scientifiques complexes et intéressantes de manière interactive et facile à utiliser afin que les enseignants, les professeurs et toute autre personne intéressée par l’histoire et la science de la Terre puissent apprendre, a déclaré Webster.

Vous pouvez retrouver la carte interactive via ce lien.