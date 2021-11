Une ancienne bague byzantine retrouvée, elle protégeait contre les gueules de bois

Une bague en améthyste a été retrouvée dans un ancien domaine vinicole, elle était supposée protéger son porteur des gueules de bois.

On apprend dans le SmithsonianMag la découverte d’une bague par des archéologues de la ville de Yavne, en Israël. Sur le site de fouilles à 150 mètres d’un grand domaine viticole de l’époque byzantine, elle pourrait dater de l’époque romaine. Le Dr Elie Haddad, expert et co-directeur des fouilles, a déclaré : "Il est possible que la splendide bague ait appartenu au propriétaire du magnifique entrepôt, à un contremaître, ou simplement à un visiteur malchanceux, qui l’a laissé tomber et a perdu sa précieuse bague, jusqu’à ce qu’elle soit finalement découverte par nous."

Selon CNN, le propriétaire de la bague est inconnu mais le Dr Amir Golani peut dire malgré tout quelque chose sur le malchanceux : "La personne qui possédait la bague était riche et le port du bijou indiquait son statut et sa richesse. De telles bagues pourraient être portées aussi bien par les hommes que par les femmes."

Une inspection plus approfondie du Dr Yotam Asher de l’Autorité des antiquités d’Israël a révélé que la pierre est faite de silice, le matériau à partir duquel les pierres précieuses comme l’améthyste sont fabriquées. Selon lui également, cette bague à cet endroit avec cette pierre peut vouloir dire que c’était un anneau pour guérir de la gueule de bois (ce dont on rêverait tous). Il souligne : "De nombreuses vertus ont été attachées à ce joyau, dont la prévention de l’effet secondaire de l’alcool, la gueule de bois."

En attendant d’avoir une bague magique, il existe de nombreuses études qui tentent de nous sauver de ce mal difficile (et récurrent, sachant qu’on passe en moyenne 1066 jours en gueule de bois). Vous voulez tenter la recette magique mexicaine ?