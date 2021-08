Un yacht électrique suédois atteint les 30 nœuds et vole presque au-dessus de l'eau

Le fabricant suédois de bateaux électriques Candela présente son tout nouveau modèle, qui se distingue par sa vitesse et sa technologie embarquée, puisqu'il comprend plusieurs ailes profilées et immergées qui lui permettent d'atteindre les 30 nœuds. Les premières livraisons sont attendues pour le printemps 2022.

Après le cargo électrique de la Norvège, voici un autre niveau de bateau : le yacht électrique.

Installées sous la coque, ces ailes immergées, aussi appelées "foils", lui permettent de légèrement décoller au-dessus de l'eau et d'atteindre donc une vitesse maximale de 30 nœuds, soit plus de 50 km/h. À noter que c'est à partir de 16 nœuds que les foils agissent et que le bateau prend de la vitesse en "décollant" légèrement. Dans un bateau à foils, la conduite est aussi plus douce et plus agréable. Cette technologie offre enfin un poste de conduite surélevé particulièrement confortable.

Ce yacht de 8,5 m de long s'avère donc rapide, mais aussi confortable et haut de gamme. À elle seule, sa cabine peut accueillir deux adultes et deux enfants, pour un repos bien mérité. Au total, jusqu'à huit personnes peuvent monter à bord. Niveau autonomie, Candela estime que son C-8 pourra parcourir jusqu'à 50 milles nautiques (soit un peu plus de 90 km) avec une seule charge, à une vitesse de croisière de 22 nœuds.

Au quotidien, ce type de bateau se révèle surtout bien moins cher à entretenir qu'un modèle équivalent fonctionnant avec un moteur thermique. Selon le constructeur, ce nouveau modèle peut voguer aisément jusqu'à 3000 heures sans le moindre entretien (ça tombe bien, justement vous comptiez acheter un yacht).

Contrairement à son prédécesseur, le Candela C-7, il est question cette fois de produire ce modèle à grande échelle. Son prix ne devrait pas excéder les 300.000 euros HT (une bouchée de pain), ce qui en fait par conséquent une alternative réellement économique à moyen terme face à ses équivalents dotés d'un moteur à énergie fossile.