Un trou noir supermassif se promène dans l'espace et on ne sait pas pourquoi

Un trou noir supermassif parcourt l’univers à 177.000 km/h et les astronomes qui l’ont repéré, à 230 millions d’années-lumière de la Terre, ne savent pas pourquoi. Les trous noirs sont encore remplis de nombreux mystères et celui-ci en rajoute une couche.

Tout comme un énorme paquebot demande beaucoup d’énergie pour bouger, un trou noir (supermassif en l’occurrence) demande une force absolument énorme pour pouvoir bouger sa masse immense. C’est pourquoi, même si les scientifiques ont longtemps émis l’hypothèse que les trous noirs pouvaient se déplacer, il est très rare d’assister à ce phénomène et à un déplacement rapide : 177.000 km/h. Mais pas de panique, il ne va pas venir nous ennuyer dans notre galaxie puisqu’il se trouve à 230 millions d’années-lumière de la Terre, au centre d’une galaxie connue sous le nom de J0437 + 2456.

Lire aussi : Une planète gazeuse devient rocheuse et développe une deuxième atmosphère !

"Nous ne nous attendons pas à ce que la majorité des trous noirs supermassifs bougent ; ils se contentent généralement de rester assis", a déclaré Dominic Pesce, chef de l’étude et astronome au Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics, dans un communiqué relayé par LiveScience.