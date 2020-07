Un timelapse spectaculaire du Soleil sur 10 ans créé par la NASA

D'une durée totale de 61 minutes, la vidéo impressionnante a été produite à partir d'images haute résolution capturées par le vaisseau spatial Solar Dynamics Observatory (SDO) au cours de la dernière décennie.

Chaque seconde de la vidéo représente une journée au centre du système solaire.

Vous pouvez y voir la couronne du soleil (la partie la plus externe de son atmosphère) scintiller et brûler jour après jour, avec des particules de plasma chargées faisant des boucles sur la surface. Le Soleil comme vous ne l'avez jamais vu (et ne le verrez jamais).

Une photo de chaque heure d'observation a été sélectionnée, du 2 juin 2010 au 1er juin 2020, comptabilisant un total de plus de 87.000 clichés. Un film d'une heure dont la bande originale, appelée Solar Observer, a été fournie par le musicien Lars Leonhard.

Un des plus beaux moments se situe le 5 juin 2012, quand Vénus passe devant le Soleil - quelque chose qui ne se reproduira pas avant 2117. Il arrive que le soleil disparaisse, on vous rassure, il est toujours bien là mais il se cache derrière la Terre, la Lune ou les deux.

L'observation du Soleil

Le vaisseau n'a pas été envoyé uniquement pour créer un timelapse hypnotique mais surtout pour surveiller l'activité de l'astre et repérer des éruptions magnétiques et des éruptions solaires à la surface du Soleil. Le suivi de cette activité est crucial pour mieux comprendre comment le Soleil fonctionne et quels sont ses effets sur le reste du système solaire.

Aussi crucial que soit le Soleil pour la vie sur notre planète, il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à ce sujet - y compris le comportement de sa couronne. Des observations comme celles faites par l'ODD devraient nous aider à trouver les réponses plus rapidement.