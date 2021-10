Un tiers des vols européens les plus fréquentés peuvent s'effectuer en train et en moins de 6h

3,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. C'est, selon Greenpeace, les économies de carbone que l'on pourrait faire si l'on arrêtait de prendre l'avion pour certains trajets européens. D'après ce nouveau rapport commandé par l'ONG, un tiers des 150 vols court-courrier les plus fréquentés dans l'UE dispose d'une alternative en train de moins de six heures.

Paris-Francfort, Bruxelles-Amsterdam, Athènes-Thessalonique... Parmi les 150 liaisons aériennes les plus fréquentées au sein de l'Union européenne, 51 disposent d'une alternative ferroviaire de moins de six heures.

La plupart des liaisons aériennes pour lesquelles une alternative en train est disponible en moins de six heures sont des lignes nationales et se situent en Allemagne, en France et en Espagne. "Le réseau ferroviaire européen est encore nettement améliorable", souligne le rapport d'OBC Transeuropa commandé par Greenpeace France.

"On émet 10 fois plus d'équivalent CO2 quand on fait Paris-Amsterdam en avion plutôt qu'en train alors que ce trajet peut se faire en moins de 3h30 en train ! La réductions du trafic aérien est incontournable pour tenir les objectifs climat de l'Accord de Paris. La suppression des vols courts constitue un premier pas à cet égard", affirme dans un communiqué Sarah Fayolle, chargée de campagne Transports chez Greenpeace France.