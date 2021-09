Un supercalculateur a simulé tout notre Univers en 20 millions d’heures

Aterui II, un supercalculateur dédié à l’astronomie a été mis à contribution par une équipe de chercheurs internationale, dont la simulation a été dévoilée dans une étude publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

La simulation la plus réaliste de notre univers (Uchu – espace lointain en japonais) aura pris 20 millions d’heures à un supercalculateur. Mais aujourd’hui, vous pouvez "voyager" dans l’Univers !

Pas moins de 40.200 processeurs ont tourné pendant un total de 20 millions d’heures de supercalculateur pour compiler trois pétaoctets de données (1.000.000 gigas) et produire un cube virtuel de 9,63 milliards d’années-lumière et contenant 2100 milliards de particules… Voilà !

On peut y voir l’évolution de l’Univers depuis 13,8 milliards d’années, croiser des galaxies, des nébuleuses mais on ne peut pas voir les planètes et les systèmes solaires, cela aurait demandé trop de définition.