Un satellite en bois pourrait prochainement être envoyé dans l'espace

Un tout premier satellite en bois pourrait être lancé depuis le Japon dès 2023. C'est en tout cas le projet commun de la société Sumitomo Forestry et de l'Université de Kyoto.

Simple, léger et capable de s'autodétruire

Leurs travaux consistent pour l'instant à mener des recherches sur des matériels et revêtements à base de bois capables d'être envoyés dans des conditions extrêmes dans l'espace. Ils étudient ainsi la construction de structures en bois dédiées, notamment en cèdre et en bouleau. Ce projet est évidemment confronté à des défis technologiques immenses, à commencer par la résistance du bois aux violents changements de températures et à l'exposition intense au soleil.

Lire aussi : En 2025, un satellite sera lancé en orbite pour nettoyer l'espace

Sur le papier, le bois présente pourtant de nombreux avantages. Déjà, il ne bloque pas les ondes électromagnétiques. Il est donc possible d'embarquer dans des structures en bois des antennes et autres mécanismes de contrôle.

Lorsqu'un satellite en bois aura terminé sa mission pour regagner la Terre et se désintégrer, il brûlera entièrement, sans rejeter la moindre substance nocive dans l'atmosphère ni faire pleuvoir des débris sur le sol ou la mer.

Par ailleurs, ces structures seraient aussi plus simples à dessiner et plus légères que ce que demandent les satellites actuels.