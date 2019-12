Un procédé millénaire remis au goût du jour pour des systèmes d'irrigation plus économe en eau

Miser sur la microporosité de poteries fabriquées à la main pour arroser jardinières, potagers et vergers: une petite entreprise de l'Hérault a remis au goût du jour un procédé millénaire qui permet d'éviter le gaspillage d'eau.

Le déclic se produit en 2013, quand deux ex-directeurs héraultais de structures médico-sociales voient un reportage sur ce système d'irrigation via des poteries enterrées au Maroc. En mars 2014, les deux compères, qui voulaient monter une "boîte éthique et sociale" créent dans le village médiéval de tradition potière de Saint-Jean-de-Fos (à 35 km de Montpellier) une petite société avec un capital initial de 30 euros.

"On nous a pris pour des 'frappadingues', on est parti de rien, on a travaillé avec une potière du village qui est devenue notre chef de production, on a fait beaucoup de recherche et développement avec l'aide notamment de l'Institut européen des membranes et de l'Ecole nationale supérieure de Chimie de Montpellier", explique Frédéric Bidault, 56 ans, co-fondateur de Oyas environnement.

Existant de manière empirique depuis des millénaires en Chine, en Inde ou en Amérique latine, le système développé par l'entreprise héraultaise est basé sur trois phénomènes: la microporosité de la terre cuite, la capillarité et l'autorégulation.

L'eau versée dans des poteries enterrées jusqu'au col ou plantées suinte et génère une zone d'humidité constante dans laquelle les plantes absorbent uniquement l'eau dont elles ont besoin. Avec à la clef de 50 à 70% d'économies en eau et un apport trois fois moins fréquent: le procédé répond à la multiplication des sécheresses et canicules mais aussi à la raréfaction de l'eau.