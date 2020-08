Un premier diagnostic de cancer chez un dinosaure.

L'étude a été publiée dans le numéro du mois d'août de la revue scientifique The Lancet Oncology .

Mais de récents examens, au microscope et au moyen de technologies avancées, comme la tomographie haute résolution, ont révélé qu'une grosseur sur l'os, de la taille d'une pomme, était en fait une tumeur cancéreuse.

"C'est fascinant de voir que ce cancer existait il y a des dizaines de millions d'années et qu'il existe toujours", note le chercheur.

Le cancer n'est pas une maladie moderne

Pour autant, les chercheurs pensent que ce n'est pas ce cancer qui a tué le Centrosaurus : l'os de sa jambe a été retrouvé parmi un centaine d'ossements appartenant au même troupeau, sans doute emporté par une catastrophe soudaine, comme une inondation.

"La découverte de ce cancer rend les dinosaures plus réels", commente M. Crowther. "Nous les imaginons souvent comme des créatures mythiques, marchant d'un pas lourd et robuste, mais (...) ils souffraient de maladies, comme les humains."

"En découvrant un exemple remontant à plus de 75 millions d'années, on se rend compte que (le cancer) fait partie de la vie", conclut-il. "Vous avez un animal qui ne fumait sûrement pas, donc cela montre que le cancer n'est pas une invention récente, et qu'il n'est pas exclusivement lié à notre environnement."