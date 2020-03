Un "Pacte plastique européen" pour accélérer le recyclage.

A l'initiative de la France et des Pays-Bas, le "Pacte plastique européen" a été lancé vendredi à Bruxelles, un partenariat entre Etats, entreprises et ONG pour se donner des objectifs ambitieux de recyclage d'ici 2025.

16 gouvernements, 66 entreprises

Des emballages et plastiques à usage unique conçus pour tous être réutilisables ou au moins recyclables, réduction de 20% des produits et emballages vierges, augmentation des capacités de recyclage: les membres de cette coalition visent "une meilleure gestion du cycle de vie du plastique" à l'horizon 2025.

Le projet réunit d'ores et déjà 16 gouvernements (13 Etats membres et trois régions) et 66 entreprises, dont des grands noms comme Carrefour, Suez, Bonduelle ou Nestlé, ainsi que des organisations non gouvernementales.

La participation est volontaire mais chaque année, les signataires feront l'objet d'un rapport sur l'avancement de leurs engagements.