Un nouveau matériau pourrait remplacer le lithium utilisé dans les batteries de nos appareils électroniques

Lithium/cobalt : un lourd tribut humain et environnemental

Propres, respectueuses de la planète... Le succès des voitures électriques ne faiblit pas. Mais tout a un prix, comme on dit. Y compris les véhicules électriques donc, puisque leur production nécessite l'extraction de métaux rares comme le lithium ou le cobalt, que l'on retrouve également dans de nombreux appareils électroniques, dont nos ordinateurs portables et nos smartphones.

L'extraction de ces métaux, qui entraîne une consommation importante d'eau et génère des niveaux de pollution aquatique et terrestre importants, coûte cher d'un point de vue humain, sanitaire et environnemental. Or sa demande toujours croissante risque d'entraîner des problèmes d'approvisionnement au niveau mondial dans un futur proche.