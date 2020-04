Un nouveau cuir vegan à partir de cactus produit au Mexique

Au Mexique, deux hommes ont réussi à fabriquer du "cuir" à partir de cactus et c’est meilleur pour l’environnement et aussi performant que la version en peau d’animal !

Toute la chaîne du cuir est responsable de fuites de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, de la production de nourriture pour les bovins jusqu'à l’utilisation d’eau. Une alternative pour le monde de la mode tant pour l’environnement que pour le bien-être animal est une bonne chose. Le tannage du cuir a un impact énorme sur l’environnement puisque dans 80% des cas, on utilise une bouillie toxique de sels de chrome et de liqueur de bronzage ultra polluante.

Selon People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) , 70% de la forêt amazonienne a été défrichée au cours des 50 dernières années pour créer des pâturages ou des cultures fourragères pour le bétail. C’est une zone de la taille du Royaume-Uni qui est perdue chaque année selon Desserto.

DESSERTO a été fondée par Adrián López Velarde et Marte Cázarez. Le couple s’est rencontré à Taiwan il y a neuf ans pendant ses études – Adrián faisait son baccalauréat pendant que Marte apprenait le chinois. L’année suivant leur rencontre, Marte retourne au Mexique pour travailler dans l’industrie de la mode et Adrián le suit en 2017.

Le couple lance sa marque début 2018 et réussit à créer son cuir de cactus en septembre 2019. Le choix du cactus a été assez simple comme l’explique Adrián : "Nous avons dû nous concentrer sur une plante abondante au Mexique qui ne nécessitait pas beaucoup d’eau ni d’entretien avec des herbicides ou des pesticides, dans le but de réduire l’empreinte environnementale des tissus". Le fait que le cactus contient une protéine aux propriétés imperméables et adhésives naturelles le rend encore plus intéressant à travailler. Et pour couronner le tout, le cactus a une place spéciale dans le cœur des Mexicains, il est même représenté sur leur drapeau.

Ils l’ont ensuite lancée à Milan et leur idée innovante a connu un succès qu’ils n’avaient pas anticipé : "Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs disant que notre matériau était le plus approprié pour une utilisation dans la mode de luxe compte tenu de la douceur au toucher, de la qualité et de l’aspect du matériau parmi toutes les autres options durables".