Un nouveau confinement ? Même pas peur avec la ville du futur qui nous attend

Des serres pour faire pousser les légumes, des drones pour assurer la livraison de colis, des imprimantes 3D pour fabriquer nos objets du quotidien… Voilà quelques-unes des caractéristiques d’une ville futuriste qui nous aiderait à vivre un confinement sans aucune crainte. Un cabinet d’architectes espagnol a planché sur le sujet. Présentation.

Ne plus aller au travail. Maîtriser sa peur du contact humain pour faire ses courses. Sinon se contenter de pâtes et de produits secs pour se nourrir – et regretter la saveur des fruits et légumes frais. Le confinement nous a rappelé les choses essentielles de notre quotidien et combien celles-ci l’adoucissaient. Il suffirait donc de pointer tout ce qui nous a manqué durant cette période coincée chez nous pour élaborer les plans d’une nouvelle ville dont les contours nous aideraient à vivre sereinement, dans l’hypothèse d’un nouveau confinement…

Le cabinet d’architectes espagnol Guallart Architects a remporté une compétition de design consistant à imaginer les infrastructures urbaines de la ville de demain, à Xiong’an, une nouvelle zone économique de la province de Hubei en Chine, où près d’un demi-million de personnes ont été reconfinées en juin dernier après un rebond du coronavirus.

D’après les projections de Guallart Architects, on pourrait tout à fait se satisfaire du confinement en construisant une ville autosuffisante.