Un milliard pour Notre-Dame, 33 millions pour l'Amazonie

On se souvient des levées de fonds incroyables que l’incendie de Notre-Dame avait suscités seulement quelques heures après le drame.

Il aura fallu plus de 3 semaines pour que le fortuné et célèbre Leonardo Di Caprio décide de verser quelques millions pour aider à sauver notre poumon planétaire. Quatre millions et demi, pour être précis, une jolie somme en soi mais bien piètre comparée au milliard pour reconstruire la cathédrale.

L’acteur est connu pour son investissement (financier et personnel) dans la sauvegarde de la planète et de son écosystème, il a d’ailleurs créé une fondation (Earth Alliance) et est régulièrement l’invité dans des débats sur l’écologie. La somme versée sera répartie entre 5 organisations brésiliennes qui luttent (difficilement) contre les incendies depuis des semaines : Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne (COIAB), Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Socioambiental (ISA) et Instituto Raoni (Kayapo).