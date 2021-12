Un matériau biosourcé pourrait booster l’autonomie des batteries des voiture électrique et des smartphones

Des chercheurs japonais ont mis au point une méthode pour accroître les capacités de recharge des batteries utilisées dans les voitures électriques. Les résultats montrent une autonomie accrue, laissant entrevoir l’espoir de pouvoir développer des batteries plus durables pour les voitures et, pourquoi pas, les smartphones.

Le marché des voitures électriques est en plein boum. De plus en plus adeptes, les automobilistes sont toutefois encore confrontés à plusieurs freins : l’aspect financier, mais également la disponibilité des bornes rechargeables et l’autonomie de ces véhicules (environ quarante minutes de recharge contre quelques minutes pour un plein d’essence sur une voiture classique).

Un problème particulièrement criant au Japon, l’un des seuls pays dans le monde où les ventes d’automobiles 100% électriques peinent encore à décoller, en dépit d’une appétence marquée pour les voitures hybrides.

À cela s’ajoutent les problèmes liés à la composition des batteries fabriquées à partir de métaux rares comme le lithium, dont l’extraction pose de sérieux soucis environnementaux et sociaux.