Un jeu de cartes pour apprendre les bons gestes écolo aux enfants.

"Le but est que les parents interviennent pour expliquer quel rôle jouent les abeilles dans notre écosystyème, à quel point elles sont précieuses pour la planète et donc pourquoi il ne faut pas les tuer", détaille-t-elle.

Apprendre sans anxiété ni culpabilité

Dans ce jeu, pas de perdant ni de gagnant : le but est de s'amuser et d'apprendre tous ensemble. "Nous avons besoin, en ce moment plus que jamais, de nous amuser et ce, que l'on soit adulte ou enfant. Le côté ludique s'adapte particulièrement à l'écologie car il diminue, voire enlève le côté anxiogène et le sentiment de culpabilité", estime Shiva Shaffii.

Lancé en début d'année, ce jeu possède une autre déclinaison, le kit de survie "Zen". Le principe est le même que le kit "Green attitude" : 54 cartes composées de mimes et de devinettes mais cette fois pour apprendre aux enfants à se ressourcer... et du même coup préserver les adultes du burn-out parental ! Un concept qui, là encore, s'avère particulièrement propice à la période que nous traversons.

Les deux kits sont disponibles à la vente dans les grandes enseignes spécialisées. À partir de 4 ans.