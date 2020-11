Un institut de recherche propose "d'adopter" un flamant rose pour Noël.

La Tour du Valat lance cette semaine un site internet permettant "d'adopter" un flamant rose, un cadeau de Noël original pour l'institut de recherche, qui doit permettre la préservation de ces oiseaux mythiques au sein d'écosystèmes menacés en Méditerranée.

Après le buzz d'une vidéo d'un groupe de flamants roses qui illumine un lac du Kazakhstan, la passion des flamants roses ne retombe pas. Et puisque le monde est de plus en plus ouvert à la souffrance animale et aux problèmes que l'activité humaine engendre sur les populations d'animaux partout dans le monde, pourquoi ne pas "adopter" et aider les populations animales qui en ont besoin?

Moyennant de 25 à 100 euros, les particuliers peuvent choisir un "filleul" aux immenses pattes comme Popit, la mascotte femelle née en 1999 en Camargue, observée 42 fois alors qu'elle a déjà parcouru 7.000 km de la Corse à la Sardaigne en passant par la Toscane.

Ou encore Pat, la mascotte mâle, né en 2005, observé 216 fois et qui préfère rester dans les étangs de Camargue toute l'année.

En échange, les parrains reçoivent notamment des nouvelles de l'oiseau à chaque fois qu'il est observé via des bagues.